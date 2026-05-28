Okta Aktie 36082513 / US6792951054
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28.05.2026 22:18:18
Okta, Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Okta, Inc. (OKTA) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $74 million, or $0.42 per share. This compares with $62 million, or $0.35 per share, last year.
Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $168 million or $0.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $765 million from $688 million last year.
Okta, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $74 Mln. vs. $62 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.35 last year. -Revenue: $765 Mln vs. $688 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.95 To $ 0.97 Next quarter revenue guidance: $ 790 M To $ 794 M Full year EPS guidance: $ 3.79 To $ 3.87 Full year revenue guidance: $ 3.185 B To $ 3.205 B
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