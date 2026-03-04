Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’205 1.7%  Euro 0.9067 -0.2%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’137 1.0%  Bitcoin 57’138 7.0%  Dollar 0.7792 -0.4%  Öl 82.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Broadcom-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn deutlich gesteigert - Analystenschätzungen übertroffen
Jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien könnten für Anleger jetzt interessant werden
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

Okta Aktie 36082513 / US6792951054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 22:23:52

Okta, Inc. Announces Advance In Q4 Bottom Line

Okta
57.24 CHF 1.76%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Okta, Inc. (OKTA) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $63 million, or $0.35 per share. This compares with $23 million, or $0.13 per share, last year.

Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $167 million or $0.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.6% to $761 million from $682 million last year.

Okta, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $63 Mln. vs. $23 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.13 last year. -Revenue: $761 Mln vs. $682 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.84 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 749 M To $ 753 M