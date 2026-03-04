Okta Aktie 36082513 / US6792951054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.03.2026 22:23:52
Okta, Inc. Announces Advance In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Okta, Inc. (OKTA) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $63 million, or $0.35 per share. This compares with $23 million, or $0.13 per share, last year.
Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $167 million or $0.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.6% to $761 million from $682 million last year.
Okta, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $63 Mln. vs. $23 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.13 last year. -Revenue: $761 Mln vs. $682 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.84 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 749 M To $ 753 M
Nachrichten zu Okta Inc
|
03.03.26
|Ausblick: Okta informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Okta stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.12.25
|Okta-CEO räumt mit KI-Irrtümern auf: Warum die NVIDIA-Aktie & Co. keine Gefahr sind (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Ausblick: Okta präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)