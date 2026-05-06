Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’281 1.8%  SPI 18’820 1.9%  Dow 49’882.3400 1.2%  DAX 24’949 2.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’021 2.6%  Gold 4’702.8600 3.2%  Bitcoin 63’688.1 0.7%  Dollar 0.7790 -0.5%  Öl 101.9 -7.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln
AMC-Aktie gewinnt: Verluste eingedämmt - Umsatz gesteigert
Super Micro Computer steigert Gewinn deutlich - Umsatz bleibt hinter Erwartungen: Aktie hebt ab
Aktien von VW und Rivian fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär beim Tesla-Konkurrenten auf
Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Oklo Aktie 110623174 / US02156V1098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.05.2026 16:43:47

Oklo Stock Rises 4% On NRC Approval

Oklo
56.51 CHF 7.86%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Oklo Inc. (OKLO) shares gained 4.11 percent to $71.19, up $2.81 on Wednesday, following regulatory progress for its Aurora reactor project.

The stock is currently trading at $71.19, compared to a previous close of $68.39. It opened at $71.21 and traded between $69.25 and $73.57 during the session, with volume reaching 3.85 million shares.

The move comes after the U.S. Nuclear Regulatory Commission approved the company's Principal Design Criteria topical report, a key step that streamlines future licensing and reduces regulatory review timelines.

The stock has traded between $25.70 and $193.84 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!