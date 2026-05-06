Oklo Aktie 110623174 / US02156V1098
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06.05.2026 16:43:47
Oklo Stock Rises 4% On NRC Approval
(RTTNews) - Oklo Inc. (OKLO) shares gained 4.11 percent to $71.19, up $2.81 on Wednesday, following regulatory progress for its Aurora reactor project.
The stock is currently trading at $71.19, compared to a previous close of $68.39. It opened at $71.21 and traded between $69.25 and $73.57 during the session, with volume reaching 3.85 million shares.
The move comes after the U.S. Nuclear Regulatory Commission approved the company's Principal Design Criteria topical report, a key step that streamlines future licensing and reduces regulatory review timelines.
The stock has traded between $25.70 and $193.84 over the past 52 weeks.
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