Oklo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oklo hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oklo ein EPS von -0.180 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch