Okinawa Financial Group,Inc öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Okinawa Financial Group,Inc hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 169.15 JPY gegenüber 120.10 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch