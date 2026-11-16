Okinawa Financial Group,Inc hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Okinawa Financial Group,Inc hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 168.81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Okinawa Financial Group,Inc ein EPS von 125.17 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch