Okinawa Cellular Telephone veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Okinawa Cellular Telephone äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch