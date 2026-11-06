Oki Electric Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oki Electric Industry präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Oki Electric Industry vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 68.79 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25.72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 102.51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch