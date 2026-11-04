Okea AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Okea AS Registered gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.66 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal -3.630 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Okea AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.00 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.21 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch