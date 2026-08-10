Okayamaken Freight Transportation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okayamaken Freight Transportation hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 331.53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 128.35 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 10.01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch