Okayamaken Freight Transportation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Okayamaken Freight Transportation gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 81.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 191.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 9.77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch