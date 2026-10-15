Okayama Paper Industries legte Quartalsergebnis vor

Okayama Paper Industries hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 49.67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Okayama Paper Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 48.05 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch