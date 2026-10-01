Okaya: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Okaya hat sich am 30.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 240.94 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 231.53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 317.75 Milliarden JPY – ein Plus von 8.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okaya 293.87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch