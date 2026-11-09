OKANO VALVE MFGCOLTD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OKANO VALVE MFGCOLTD lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1224.34 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 514.99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 11.53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8.41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch