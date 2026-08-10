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10.08.2026 06:37:00
Okamura stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Okamura hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 29.50 JPY gegenüber 47.52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.87 Prozent auf 74.04 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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