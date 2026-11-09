Okamura präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Okamura hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 41.19 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30.73 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.98 Prozent auf 79.88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch