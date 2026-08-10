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10.08.2026 06:37:00
Okamura Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Okamura Foods lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 13.34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Okamura Foods 8.78 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 14.00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 55.65 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 41.35 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Okamura Foods 42.73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 35.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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