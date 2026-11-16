Okamura Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Okamura Foods hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Okamura Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17.48 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.90 Prozent auf 11.57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch