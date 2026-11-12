Okamoto Machine Tool Works öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Okamoto Machine Tool Works lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 106.75 JPY gegenüber 66.91 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.70 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11.32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch