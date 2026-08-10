Okamoto Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Okamoto Industries äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 104.09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Okamoto Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 26.93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch