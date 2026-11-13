Okamoto Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Okamoto Industries äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 105.58 JPY. Im Vorjahresviertel waren 85.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Okamoto Industries mit einem Umsatz von insgesamt 29.13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch