OKAMOTO GLASS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OKAMOTO GLASS hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

OKAMOTO GLASS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.740 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat OKAMOTO GLASS im vergangenen Quartal 1.23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OKAMOTO GLASS 971.7 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch