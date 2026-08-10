OKAMOTO GLASS legte Quartalsergebnis vor

OKAMOTO GLASS hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3.73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OKAMOTO GLASS ein Ergebnis je Aktie von -5.530 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 915.3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch