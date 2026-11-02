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02.11.2026 06:37:01
OKABE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OKABE äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 37.68 JPY, nach 22.43 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.71 Prozent auf 19.58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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