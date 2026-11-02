OKABE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OKABE äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37.68 JPY, nach 22.43 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.71 Prozent auf 19.58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch