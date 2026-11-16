OK Play India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OK Play India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OK Play India ein EPS von -0.080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 447.9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 388.9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch