Oji: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oji hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.18 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3.07 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch