Oji stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oji hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oji noch ein Gewinn pro Aktie von -5.570 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oji im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 468.51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 457.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch