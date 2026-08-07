Oji mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oji präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.390 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.94 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch