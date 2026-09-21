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21.09.2026 06:37:00
Ojas Asset Reconstruction Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ojas Asset Reconstruction Company liess sich am 18.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ojas Asset Reconstruction Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
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