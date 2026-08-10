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10.08.2026 06:37:00
OIZUMI legte Quartalsergebnis vor
OIZUMI hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26.56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16.53 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OIZUMI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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