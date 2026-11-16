OIZUMI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OIZUMI gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 17.99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5.25 Milliarden JPY, gegenüber 5.85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.28 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch