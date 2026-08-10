OITA BANK präsentierte Quartalsergebnisse

OITA BANK hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 52.19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OITA BANK noch ein Gewinn pro Aktie von 43.12 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.20 Prozent auf 23.62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch