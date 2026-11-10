OITA BANK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OITA BANK hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41.58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15.10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OITA BANK mit einem Umsatz von insgesamt 25.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch