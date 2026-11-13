Oisix präsentierte Quartalsergebnisse

Oisix lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 79.07 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.32 Prozent auf 60.61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65.40 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch