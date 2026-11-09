Oiles: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oiles hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.13 JPY gegenüber 37.59 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch