Oil States International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oil States International hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 169.8 Millionen USD gegenüber 165.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch