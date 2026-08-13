Oil Refineries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oil Refineries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.24 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oil Refineries -0.040 ILS je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oil Refineries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51.98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.99 Milliarden ILS im Vergleich zu 5.26 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch