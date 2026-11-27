Oil Refineries hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Oil Refineries im vergangenen Quartal 9.39 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 136.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oil Refineries 3.97 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch