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24.03.2026 10:29:12
Oil Prices Rebound As US-Iran Tensions Persist
(RTTNews) - Oil prices traded higher on Tuesday as uncertainty lingered despite U.S. President Donald Trump's decision to postpone potential strikes on Iran's energy infrastructure for five days.
Benchmark Brent crude futures traded up more than 2 percent at $98.25 a barrel after plunging over 10 percent in the previous session. WTI crude futures were up 3.4 percent at $91.09.
Huge explosions were heard in Tehran and other cities, as Iran denied it held talks with the U.S. to end the war.
"Iranian people demand complete and remorseful punishment of the aggressors," Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf wrote in response to Trump's comments, adding that Trump's latest rhetoric "is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the U.S. and Israel are trapped."
Iran's foreign ministry said Trump's remarks were "part of efforts to reduce energy prices and buy time" for military plans.
As the conflict entered its 25th day with no immediate signs of de-escalation, Saudi Arabia and the United Arab Emirates are edging toward joining the fight against Iran, the Wall Street Journal reported.
The White House has played down reports regarding possible U.S.-Iran talks in Pakistan, calling the situation "fluid" and diplomatically sensitive.
"These are sensitive diplomatic discussions, and the U.S. will not negotiate through the press," Press Secretary Karoline Leavitt said.
"We are continuing our strikes against Iran and Lebanon without pause," Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said, adding he spoke with U.S. President Trump about safeguarding vital interests.
The Strait of Hormuz remains effectively shut with only a trickle of vessels making their way through the key waterway.
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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