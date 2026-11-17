(RTTNews) - Oil prices were little changed on Tuesday as signs of recovering oil flows through the Strait of Hormuz added to expectations of stronger global supply and offset concerns about continued attacks on tankers in the region.

Brent crude futures edged up half a percent to $92.86 a barrel after tumbling 3.6 percent on Monday amid expectations that global oil supplies will remain relatively stable.

WTI crude futures were little changed at $84.59 a barrel after declining 3.2 percent in the previous session.

In a new report, Goldman Sachs commodity analysts have warned of a potential supply glut next year despite the risk of continued supply disruptions. As a result, the investment bank expects Brent averaging $88 a barrel in 2027 before gradually falling to $78 by December.

In an interview with Fox News, U.S. Vice President JD Vance stated that President Donald Trump would not allow the conflict with Iran to turn into a prolonged military commitment, ruling out the possibility of U.S. involvement lasting even two years.

The global oil market will swing back into oversupply during the fourth quarter of this year, the International Energy Agency (IEA) said on Friday, citing lower demand, resulting from the higher prices, and the recovery of supply in the Middle East.

The IEA also said that global oil supply would be 4.8 million barrels daily lower than in 2025, while demand would only decline by 2.7 million barrels daily, on an annual basis.