Oil&Gaz Exploration&Production hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oil&Gaz Exploration&Production hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.1 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch