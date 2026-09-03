|
03.09.2026 06:37:00
Oil&Gaz Exploration&Production hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Oil&Gaz Exploration&Production hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.020 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.1 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.