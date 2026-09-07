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07.09.2026 06:37:00
Oil Gas Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Oil Gas Development äusserte sich am 04.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 535.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 320.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Oil Gas Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1.41 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 1.60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Oil Gas Development 1.44 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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