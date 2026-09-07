Oil Gas Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oil Gas Development lud am 04.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 535.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2.01 USD beziffert, während im Vorjahr 1.41 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.60 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1.44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch