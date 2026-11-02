Oil and Gas Dev: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oil and Gas Dev lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Oil and Gas Dev hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13.60 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.91 PKR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132.42 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oil and Gas Dev einen Umsatz von 96.19 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch