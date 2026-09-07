Oil and Gas Dev: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oil and Gas Dev lud am 04.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29.55 PKR, nach 9.37 PKR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65.13 Prozent auf 149.06 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.27 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 56.35 PKR, nach 39.50 PKR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Oil and Gas Dev in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 449.19 Milliarden PKR im Vergleich zu 401.18 Milliarden PKR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch