OIE SANGYO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OIE SANGYO hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

OIE SANGYO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 87.82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 89.85 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.85 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch