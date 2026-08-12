OIE SANGYO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OIE SANGYO präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 84.53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 80.32 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32.76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31.66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch