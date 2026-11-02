OHSHO FOOD SERVICE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OHSHO FOOD SERVICE veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 19.70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 28.99 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch