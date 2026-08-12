Ohmura Shigyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ohmura Shigyo veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14.38 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch