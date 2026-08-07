Ohmoto Gumi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ohmoto Gumi äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 38.62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ohmoto Gumi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch